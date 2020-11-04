Ayda’nın annesine son görev: En önde saf tutan oğlu, ‘Hoşçakal’ diyerek vedalaştı

Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in annesi Fidan Keskin Gezgin’in cenazesi toprağa verildi.

Fotoğraflar: AA

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından dün sabah kurtarılarak hastaneye kaldırılan üç yaşındaki Ayda’nın annesinden, bu mucize kurtuluştan iki saat sonra acı haber gelmişti.

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Hayata yeniden “Merhaba” diyen, sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Ayda sevenlerini ve tüm Türkiye’yi sevindirirken annesinin hayatını kaybetmesi herkesi derinden üzdü.

38 yaşında hayatını kaybeden Gezgin, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Deprem sırasında babası Uğur Gezgin gibi evde olmayan oğlu Atakan Gezgin de en önde saf tuttu.

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Enkaz başından bir an olsun ayrılmayan kızına kavuşan, kısa süre sonra eşinin cenazesini teslim alan Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, “Oğlum annene ‘Hoşçakal’ de” dedi.

Bunun üzerine annesinin tabutuna dokunan Atakan Gezgin, “Hoşçakal” diyerek annesiyle vedalaştı.

Depremden 10 dakika önce Ayda’yla parktan eve döndüğü belirtilen Fidan Gezgin’in yakınları tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeye Gezgin’in ailesi ve diğer sevenlerinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.