Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ayda’nın annesine son görev: En önde saf tutan oğlu, ‘Hoşçakal’ diyerek vedalaştı

Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in annesi Fidan Keskin Gezgin’in cenazesi toprağa verildi.

Fotoğraflar: AA

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından dün sabah kurtarılarak hastaneye kaldırılan üç yaşındaki Ayda’nın annesinden, bu mucize kurtuluştan iki saat sonra acı haber gelmişti.

Reklam

Hayata yeniden “Merhaba” diyen, sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Ayda sevenlerini ve tüm Türkiye’yi sevindirirken annesinin hayatını kaybetmesi herkesi derinden üzdü.

38 yaşında hayatını kaybeden Gezgin, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. 

Deprem sırasında babası Uğur Gezgin gibi evde olmayan oğlu Atakan Gezgin de en önde saf tuttu.

Reklam

Enkaz başından bir an olsun ayrılmayan kızına kavuşan, kısa süre sonra eşinin cenazesini teslim alan Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, “Oğlum annene ‘Hoşçakal’ de” dedi.

Bunun üzerine annesinin tabutuna dokunan Atakan Gezgin, “Hoşçakal” diyerek annesiyle vedalaştı.

Depremden 10 dakika önce Ayda’yla parktan eve döndüğü belirtilen Fidan Gezgin’in yakınları tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeye Gezgin’in ailesi ve diğer sevenlerinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Ayda’yı öpen AFAD il müdürü: İnsan evladını kaybeder de bulur; o duyguyu yaşadım

Ayda’nın annesinden acı haber: Fidan Gezgin’in cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

Ayda, ambulansta, ne istediğini soran görevlilerden köfte ve ayran istedi

İzmir depreminde 91 saat sonra mucize: Enkazdan bebek kurtarıldı

SON HABERLER

Depremde can kaybı 114’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Trump mı Biden mı? Günlerce beklenebilir

Yarış öncesindeki tüm anketler gösterdi ki Biden ülke genelinde önde gitse bile çekişmeli eyaletlerde Trump’la arasındaki fark kılpayı kadar. Eğer sonuç bu eyaletlere kalırsa, kimin başkan seçildiğinin anlaşılması günler sürebilir.

Trump kilit eyaletlerde önde, Biden iyimser

Koltuğunu korumaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, zafer için kazanması şart Florida eyaletinde Demokrat rakibi Joe Biden’ı geride bırakırken, seçimin sonucunu belirleyecek eyaletlerin bazılarında da öne geçti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...