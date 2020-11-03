Ayda’nın annesinden acı haber: Fidan Gezgin’in cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’ndan, 91 saat sonra kurtarılarak, dün, 65 saatlik bekleyişin ardından enkazdan çıkan üç yaşındaki Elif Perinçek gibi Türkiye’ye umut olan Ayda Gezgin’in annesi Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Fotoğraf: AA

Bir de ağabeyi olan dört yaşındaki Ayda Gezgin, babası Uğur Gezgin ve amcasının eşliğinde, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldı. Ambulansta, UMKE ekibinden, “Köfte ve ayran” istedi.

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Sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu, ezik, kırılma olmadığı, tetkik ve tahlillerinin yapılacağı açıklandı.

Mutfakta oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayata tutunan Ayda Gezgin’in birlikte depreme yakalandığı annesi Fidan Gezgin’den ise acı haber geldi.

Tüm Türkiye’yi sevindiren, canlı yayın yapan muhabirleri ve haber merkezlerindeki sunucuları ağlatan Ayda Gezgin’in kurtarılmasından iki saat sonra annesinin hayatını kaybettiğinin anlaşılması büyük üzüntü yarattı. Enkazın olduğu alanda da alkışların eşlik ettiği coşku yerini hüzüne bıraktı.

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İHA’nın haberine göre İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin’in eşi Fidan Gezgin’in mağaza müdürü olarak görev yapıyordu, depremden 10 dakika önce kızı Ayda ile birlikte parktan eve dönmüştü.

DHA da Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.