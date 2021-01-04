Aydan Çelik çiziyor…

SON HABERLER
Melih Altınok’un canalıcı sorusu: Kaç erkek öldürüldü?
Melih Altınok ya ne dediğini bilmiyor ya bizi ahmak sanıyor ya kendisi alık. Nasıralı İsa, çivilendiği çarmıhından onun için de şöyle seslenirdi belki: “Affet onu Baba, ne yazdığını bilmiyor.” İsa ve tabii babası da kusura bakmasın, yazdıkları affedilebilir gibi değil.
Hey Boğaziçi Mezunlar Derneği… Nasıl, ‘Feng Şui ile Hayat Atölyesi’ne ilgi yoğun mu?
‘Birileri’ öteden beri atıp tutuyor ya, Boğaziçi ‘Batılı’ bir kurummuş, ‘Batılı kafalar’ çalıştırıyor, ‘Batılı tipler’ yetiştiriyormuş… Nerdeee!
Metropoll araştırması: Olası bir seçimde Yavaş, Erdoğan’a karşı kazanıyor
Metropoll araştırma şirketinin 2020 yılının aralık ayına ilişkin ‘Türkiye’nin Nabzı’ başlıklı araştırmasına göre, olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yarışması halinde Erdoğan yüzde 40.7 oy alırken, Yavaş’ın oyu yüzde 43.9’a çıkıyor.
SMA hastası çocuklar için kampanya: #İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin
100 milyon liralık Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu’na aktarılan üç çeyrek biletin 75 milyon liralık toplam ikramiye miktarının, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocukların tedavisinde kullanılmasına ilişkin kampanya başlatıldı.
KDK’den sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemeye ilişkin tavsiye kararı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Covid-19 salgını ile mücadele çalışmalarında fiilen görev yaptığını kanıtlayan sağlık çalışanına, ismi acil çalışan listesinde olmamasına karşın ek ödeme yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.