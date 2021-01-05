Aydan Çelik çiziyor…

Muğla’da, Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasını terk eden baba Sıddık Gültekin, ‘mahkemeden adalet çıkacağına inanmadığını’ belirterek isyan etti: “Sanki sanık biziz de mağdur olan onlar.”