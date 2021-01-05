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Yaramazlara biraz batar!

Aydan Çelik çiziyor…

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Pınar Gültekin’in babası isyan etti: Sanki sanık biziz de mağdur onlar

Muğla’da, Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasını terk eden baba Sıddık Gültekin, ‘mahkemeden adalet çıkacağına inanmadığını’ belirterek isyan etti: “Sanki sanık biziz de mağdur olan onlar.”

İçkiye yüzde 17 ÖTV zammı

İçkiye vergi zammı geliyor. Özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artırıldı. Vergideki artışın fiyatlara yansıması bekleniyor.