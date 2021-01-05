Aydan Çelik çiziyor…

SON HABERLER
Anam babam okul yüzü görmemişti, Boğaziçi’nde hocalık yaptım…
Elitistmiş şuymuş buymuş, hadi oradan, geçin bu zırvaları. Emek, emek, emek. Alın teri. Çaba. Hak etmek. Hak etmek. Emek harcayıp hak eden onca insan gibi.
Pınar Gültekin’in babası isyan etti: Sanki sanık biziz de mağdur onlar
Muğla’da, Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasını terk eden baba Sıddık Gültekin, ‘mahkemeden adalet çıkacağına inanmadığını’ belirterek isyan etti: “Sanki sanık biziz de mağdur olan onlar.”
İçkiye yüzde 17 ÖTV zammı
İçkiye vergi zammı geliyor. Özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artırıldı. Vergideki artışın fiyatlara yansıması bekleniyor.
‘Kayyım rektör’ü protesto eden Boğaziçili öğrencilere polis müdahalesi
‘Kayyım rektör’e karşı çıkan Boğaziçili öğrenciler bugün kampüste protesto gösterisi düzenledi. Yürüyüşe geçen öğrencilere polis müdahale etti.
Karısı ve çocuklarını dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı; adli kontrolle serbest
Antalya’nın Manavgat ilçesinde eşi ve iki çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.