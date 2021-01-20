Aydan Çelik çizdi: Trump gitti, peki ya Trumpizm?

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Hrant Dink anıldı: ‘FETÖ öldürdü’ demek, ‘Ben yapmadım elim yaptı’ demektir
Eşi Rakel Dink, gazeteci Hrant Dink’in öldürüşünün 14’üncü yılında, “‘Hrant’ı FETÖ öldürdü’ demek, ‘Ben yapmadım elim yaptı’ demektir” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 aşısının uygulanmasına dair 15 kural
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısının uygulanması ve istenmeyen etkilerin takibine ilişkin kuralları açıkladı.
Özdağ’a yönelik saldırıyla ilgili iki kişi tutuklandı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Arda Turan’a ‘cinsel taciz’ suçundan beraat kararı bozuldu
Şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasının ardından Arda Turan’a ‘cinsel taciz’ suçundan verilen beraat kararı istinaf mahkemesince bozuldu.
‘Kırmızı Fularlı Kız’ paylaşımı nedeniyle Cengiz Çandar için yakalama kararı
Gazeteci Cengiz Çandar hakkında, ‘Kırmızı Fularlı Kız’ paylaşımı nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.