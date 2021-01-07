Aydan Çelik, ABD’deki ‘Kongre baskını’nı çizdi

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Profesör Ceyhan: Sinovac aşısını 60 yaş üzerine uygulamak tamamen kumar
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye’nin satın aldığı ve önümüzdeki günlerde uygulamayı planladığı Sinovac aşısıyla ilgili “60 yaşın üzerinde hiçbir verisi yok. Bu gruba aşıyı yapmak açıkçası tamamen bir kumar” dedi.
Bir yılda 610 bin otomobil satıldı: Renault ve Fiat ilk sıralarda
Türkiye’de geçen yıl satılan otomobil sayısı, bir önceki yıla göre yarıdan fazla arttı.
Yasak aşıldı: Boğaziçili öğrenciler ‘kayyım rektör’ü Kadıköy’de protesto etti
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, okullarına atanan ‘kayyım rektörü’ protesto etmek için Kadıköy’de toplandı.
‘Kayyım rektör’ protestosundaki sloganlar, örgüt propagandası sayıldı
AKP’li Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmasını protesto ettiği için gözaltına alınan öğrencilere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar suçlama olarak yöneltildi.
AKP’den Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
AKP, gazeteci Can Ataklı, eski CHP milletvekili Fikri Sağlar ve Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ hakkında TCK’nın 21’nci maddesinde yer alan ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyurusunda bulundu.