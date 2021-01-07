Aydan Çelik, ABD’deki ‘Kongre baskını’nı çizdi

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Yaramazlara biraz batar!

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AKP’den Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

AKP, gazeteci Can Ataklı, eski CHP milletvekili Fikri Sağlar ve Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ hakkında TCK’nın 21’nci maddesinde yer alan ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyurusunda bulundu.