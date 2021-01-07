Aydan Çelik, ABD’deki ‘Kongre baskını’nı çizdi

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye’nin satın aldığı ve önümüzdeki günlerde uygulamayı planladığı Sinovac aşısıyla ilgili “60 yaşın üzerinde hiçbir verisi yok. Bu gruba aşıyı yapmak açıkçası tamamen bir kumar” dedi.