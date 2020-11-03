Ayda, ambulansta, ne istediğini soran görevlilerden köfte ve ayran istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkazdan çıkarılarak ‘mucizenin adı’ olan dört yaşındaki Ayda Gezgin’in ambulansla hastaneye götürülürken çekilen görüntülerini paylaştı. Mutfakta oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayata tutunan Gezgin, “Köfte ve ayran” istedi.

Fotoğraf: AA

Ayda Gezgin, “Ne istiyorsun canım, yemek mi istiyorsun, yemeklerden ne istiyorsun onu hazırlatalım” diyen görevliye “Köfte ve ayran” yanıtını verdi. Ambulansta onunla ilgilenen sağlık ekibi, “Tamam canım şimdi söylüyoruz baban da beraber gelecek amcan da burada o yemeği. hazırlayacaklar sana” yanıtını verdi.

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Koca da videoyu eklediği paylaşımda, “Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor” yazdı.

Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor. pic.twitter.com/nhMV2SPlnw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’ne gidip bilgi alan Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven de “Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok” ifadelerini kullandı.