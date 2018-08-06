Ayda 1 milyon tatlı siparişi veriliyor: En çok tercih edilen sufle, künefe, fırın sütlaç

Yemeksepeti.com’dan her ay 1 milyon tatlı siparişi verildiği, en çok sipariş edilen beş tatlınınsa çikolatalı sufle, künefe, fırın sütlaç, waffle ve profiterol olduğu bildirildi.

Dünya’dan Faruk Şüyün’ün haberine göre, online yemek siparişi platformu Yemeksepeti, 9.5 milyon kullanıcısının tatlı siparişlerini incelediği araştırmanın detaylarını açıkladı.

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Buna göre, her gün 31 bin porsiyon tatlı siparişi veriliyor.

Araştırmada sonbahar ve kış aylarında tatlı siparişlerinde ortalama yüzde 20 artış gözlendiği kaydedilirken, son sekiz yılı içeren verilere göre tatlı siparişlerinin patladığı ay ise aralık.

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15.00-17.00 saatleri arasında tatlı siparişleri öğle saatlerine göre yüzde 30 artıyor.

Tatlı siparişlerinin en yoğun olduğu zamanlarsa akşam saatleri. En çok tatlı sipariş edilen günse pazar.

En tatlı sever kent Erzurum’da en çok tercih edilen künefe. Sütlaç, kadayıf ve halka tatlısı ilk beşte yer alıyor.

İkinci sırada İstanbul, üçüncü sırada İzmir var. İstanbul ve İzmir’de en çok çikolatalı sufle, künefe ve fırın sütlaç tercih ediliyor.

Tatlıyı en çok seven diğer kentler sırasıyla şöyle: Ankara, Nevşehir, Rize, Gaziantep, Sakarya, Kocaeli ve Karaman.