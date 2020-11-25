Ayçiçek yağının gümrük vergisi yüzde 30’dan yüzde 3’e indirildi

Ayçiçek tohumu yağının gümrük vergisi, Kosova’dan yapılan ithalat hariç olmak üzere yüzde 30’dan yüzde 3’e indirildi.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek kararla, kararın dipnotlarında yapılan düzenlemeye göre, 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılan ayçiçek tohumu yağı ithalatında, yüzde 3 gümrük vergisi ile birlikte, 100 kilogram başına, Kosova’dan bu kapsamda yapılacak ithalat hariç olmak üzere 6 avro toplu konut fonu uygulanacak.

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Söz konusu ithalata, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren aynı gümrük vergisine ek olarak, 100 kilogram başına, Kosova’dan bu kapsamda yapılan ithalat hariç olmak üzere 28 avro toplu konut fonu uygulanması hüküm altına alındı.