Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Ayçiçeği gibi güneşe

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Bisikletin en prestijli yarışı ‘Fransa Bisiklet Turu’nda Team Sky yarışçısı ‘sarı mayolu‘ Britanyalı Chris Froome, Perigueux-Bergerac etabında ayçiçeği tarlalarında. (Reuters/Christian Hartmann)

 

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