Ayçiçeği gibi güneşe

Bisikletin en prestijli yarışı ‘Fransa Bisiklet Turu’nda Team Sky yarışçısı ‘sarı mayolu‘ Britanyalı Chris Froome, Perigueux-Bergerac etabında ayçiçeği tarlalarında. (Reuters/Christian Hartmann)
Yaramazlara biraz batar!
Bisikletin en prestijli yarışı ‘Fransa Bisiklet Turu’nda Team Sky yarışçısı ‘sarı mayolu‘ Britanyalı Chris Froome, Perigueux-Bergerac etabında ayçiçeği tarlalarında. (Reuters/Christian Hartmann)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların özkaynak hesaplamalarını değiştirdi.
ABD, YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına katılmayacağını duyurdu.
ABD, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü henüz doğrulamadıklarını duyurdu.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 10 aylık bebeğiyle öldürülen hamile Suriyeli Emani el Rahmun’un eşi Halid el Rahmun, katillerle aralarında husumet olmadığını söyledi.
‘Balyoz’da üç yıl beş ay 15 gün tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden Kıdemli Albay Yusuf Kelleli “15 Temmuz iyi ki de oldu. Yoksa bunların devletin içinden temizlenmesi mümkün değildi” dedi.