Ayça Söylemez: Yetenekli hakim bey

Meşhur tanık B.E. gözaltına alındıktan sonra ilk sorgusu İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimince yapıldı.

O gün sulh ceza hâkimliği koltuğundan oturan yargıç, aynı tanığın o günkü ifadelerinin kullanıldığı davada bu kez İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine başkanlık etti.

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Davayla ilgili haber yapan gazeteci Canan Coşkun’a “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlaması ile 2 yıl 3 ay hapis cezası veren de aynı hâkimdi.

Aynı tanık bu kez avukatların yargılandığı davada sahneye çıktı. İddianame B.E.’nin anlatımlarıyla doluydu. Ancak yine de tutuklu avukatlar 14 Eylül 2018’deki duruşmada tahliye edildiler. Savcı aynı gün tahliyelere itiraz etti, ertesi gün mahkeme heyeti değişti.

Heyetin başkanlığına kim atandı dersiniz? Evet, yukarıda bahsi geçen yetenekli hâkim bey.

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Ayça Söylemez’in yazısı