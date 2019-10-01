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Yaramazlara biraz batar!

Ayça Söylemez: Yakında kapınıza ‘bir yıl hapis cezanız var, hapishanemize bekleriz’ tebligatı gelebilir

Yakın bir gelecekte kapınıza şöyle bir tebligat gelebilir: “Hakkınızda bir yıl hapis cezasına hükmedildi, buyurun hapishanemize bekleriz.” Çünkü yargı reformu uyarınca yargılamaların ışık hızına yaklaşması öngörülüyor.

Memleket olarak daha çok ağır ceza mahkemelerine aşina olsak da, asliye ceza mahkemesi deyip geçmeyin. Popüler suçlamalardan ‘cumhurbaşkanına hakaret’ veya ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ gibi kanun maddeleri de bu mahkemelerin kapsamında. Dolayısıyla yargının yeniden ve bir kez daha forma büründürülmesinin, sosyal medyada bir şeyler yazmanın, rutin bir GBT taramasının hapishanede son bulması gibi ‘tehlikeleri’ de bulunuyor.

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Ayça Söylemez’in yazısı

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