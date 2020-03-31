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Yaramazlara biraz batar!

Ayça Söylemez: ‘Virüs öldürmez bu düzen öldürür’ diyen TIR şoförü Malik de evde kalacak

İktidarın kapatma/hapsetme tehdidinin yöneldiği gruplardan biri, söyleminin yayılmasını engellemek istedikleridir. Amacı, aynı söylemi/iradeyi paylaşanlara gözdağı vermektir.

TIR şoförü Malik Yıldız da bu sebeple gözaltına alındı. Söylediklerinin herhangi bir suç kapsamına girmediği yargı mensuplarınca da bilinmesine rağmen, hâkimliğe kadar sevk edildi, hakkında adli kontrol uygulandı.

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Her kriz durumunda devletin sekmeden işleyen tek mekanizması olan ‘güvenlik makinesinin’ dikkatinden kaçmayan sözleri neydi?

“Emekli, memur ve zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Ha senin lafınla açlıktan ölmüşüm, ha virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez, beni senin bu düzenin öldürür.”

Ayça Söylemez’in yazısı

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