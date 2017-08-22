Ayça Söylemez: Unuttuğumuz bombalar

»IŞİD davalarının bir numaralı sanıkları ya firari ya ‘ölü ele geçirildi’. Böyle ‘tesadüf’ olur mu?

»Neden tüm soruşturmalar gizli yürütüldü, neden yetkililer soruşturma süreciyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmedi, neden davalar arasında – saldırganlar ortak olmasına rağmen – bağlantı kurulmadı?

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»Neden IŞİD saldırılarıyla ilgili, en azından dahli olduğu ispatlanmasa da önlemedeki başarısızlığından dolayı kamu görevlileri soruşturulmadı?

»Neden IŞİD davalarının, saldırının bulunduğu kentte görülmesinin güvenlik tehdidi yaratacağını düşünüyorsunuz? Şimdiye kadar hangi mahkemede ‘güvensizlik’ hâsıl oldu?

»Ve bundan sonrası için: Takip edilmeyen daha kaç IŞİD mensubu ve kaç bomba var?

»Yoksa IŞİD saldırılarıyla ilgili genel hafızasızlığa mı güveniyorsunuz?

Ayça Söylemez’in yazısı