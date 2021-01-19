Ayça Söylemez: Üç kadın, çok kitap okudukları, hapishane vaiziyle görüşmedikleri için tahliye edilmedi

1 Ocak 2021’de uygulamaya geçen bu değişiklik, kanun önündeki sözde eşitliğin tamamen ortadan kalktığının da ispatı.

Şundan bahsediyorum: Üniversite son sınıftayken katıldıkları basın açıklamaları gerekçe gösterilerek hapsedilen üç kadın, çok kitap okudukları, hapishane vaiziyle görüşmedikleri ve en önemlisi ‘nedamet getirmedikleri, pişmanlık göstermedikleri’ için tahliye edilmedi.

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4 yıl 8 ay hapiste kalmış olan Didar Boza, Mervenur İşleyici ve Ceylan Bozkurt en az 6 ay daha hapiste kalacak. Bunu da tahliyelerine bir gün kala öğrendiler.

Ayça Söylemez’in yazısı