Ayça Söylemez: Roboski katliamında da ‘adalet’ için 26 yıl bekleyecek halimiz kaldı mı?

Sonra Tahir Elçi de sokak ortasında vurulup öldürüldü. AİHM kararıyla yeniden açılan soruşturma da hasıraltı edildi. Anayasa Mahkemesi geçen hafta verdiği kararla olaydan 26 yıl sonra devletin sorumluluğunu kabul etti.

Tahir Elçi 2012 yılında soruşturmayı değerlendirirken, “Uludere’den sonra sanki ilk kez böyle bir olay yaşanmış gibi gösteriliyor ancak belki de daha vahimi 18 yıl önce Şırnak’ta yaşanmıştı. Umarım Uludere’nin akıbeti Kuşkonar’a benzemez ve adil bir soruşturmayla gerçek ortaya çıkarılır” demişti.

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Ama akıbetleri tam da Elçi’nin dediği gibi oldu. Aynı ilçede gerçekleşen Roboski katliamında da ‘adalet’ için 26 yıl bekleyecek halimiz kaldı mı? Peki, 26 yıl sonra gelen adalet, adalet mi?

Ayça Söylemez’in yazısı