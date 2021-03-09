Ayça Söylemez: O avroların ‘insan hakları’ adına harcanmayacağı ortada

2007’den bugüne yaptıkları yapacaklarının teminatıysa, insan hakları adına bekleyeceğimiz tek gelişme, hapishanelerdeki kalabalığı azaltmak için örtük aflar ve yeni cezaevi binaları olabilir.

İki yılda uygulamaya geçeceği söylenen bu yeni İnsan Hakları Eylem Planı’nda 9 amaç, 50 hedef, 11 ilke var. Bunca başlığın şimdiden hatırı sayılır miktarda milyon avroya denk geleceğini öngörmek mümkün. O avroların ‘insan hakları’ adına harcanmayacağı da ortada.

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Tek temennim, demokrasi yalanına bunca zaman tutunmuş olan bazı muhaliflerin, tuzağa bu kez de düşmemesi…

Ayça Söylemez’in yazısı