Ayça Söylemez: Keyfe keder kesilen cezalarla pandeminin faturası da ‘sokaktaki insana’ çıkarılmasın

Ve her şey bir yana hem sokağa çıkma kısıtlamasını hem de maske yasağını ihlal edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi uyarınca genellikle 3 bin 180 lira ceza kesiliyor. Oysa aynı kanuna göre para cezasının alt sınırı Vergi Usul Kanunu’na göre 789 TL.

Yani ceza en üst sınırdan kesiliyor ve buna hiçbir gerekçe gösterilmiyor. Oysa bu tür cezaların miktarı, ihlalin ağırlığına ve kişinin sosyoekonomik durumuna göre belirlenir.

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Tabii ki maske takalım, mesafeyi koruyalım, tedbirli olalım da keyfe keder kesilen cezalarla pandeminin faturası da bir kez daha ‘sokaktaki insana’ çıkarılmasın.

Ayça Söylemez’in yazısı