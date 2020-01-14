Ayça Söylemez: İşçiler sadece ölmemek için değil insanca yaşamak için direnişte

şçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin ‘Türkiye ve Ankara 2019 Yılı İş Cinayeti Raporu’na göre, Türkiye’de 2019 yılında bin 736 kişi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti: “Uzun saatler ve aşırı çalıştığımız için ölüyoruz, kayıtdışı ve güvencesiz çalıştığımız için ölüyoruz. Yeterli beslenemediğimiz ve sağlıksız yerlerde barındığımız için ölüyoruz, kâr hırsı yüzünden ölüyoruz, örgütsüz olduğumuz için ölüyoruz.”

Başka işçiler ise İstanbul’da, Aydın’da, Sakarya’da, Bursa’da sadece ölmemek için değil insanca yaşamak için de direnişte.

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Ayça Söylemez’in yazısı