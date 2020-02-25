Ayça Söylemez: İktidar için ‘kazan-kazan’ durumunun kaybedeni bekçiler de olacak

Bekçilerin yetkilerini düzenleyen kanun teklifinin Meclis Genel Kurulunda görüşülüp kabul edilmesinin önünde bir engel kalmadı.

Muhalefetin itirazlarının başını, bekçilere silah kullanma hakkının tanınması çekse de bekçiler hâlihazırdaki kanuna göre zaten silah kullanmada polisle aynı yetkilere sahip.

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(…)

Gerekçedeki ‘yeni silahlı kolluk’ ifadesi, güvenlik hizmetlerinin daha düşük sorumlulukla bir nevi taşerona verilerek hem bütçeye zararsız hem de daha kolay yönetilebilecek bir silahlı güç yaratılacağını anlatıyor.

İktidar için ‘kazan-kazan’ durumunun tek kaybedeni halk değil, aslında bekçi diye işe alınanlar da olacak. Polisin yetkilerini polise sağlanan koruma kalkanı olmadan uygulamak, muhtemelen ileride birçok ceza davasına konu olacak.

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Ayça Söylemez’in yazısı