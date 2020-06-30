Ayça Söylemez: ‘Hayata Dönüş’ü artık kimse hatırlamıyor

Bayrampaşa Cezaevi’ne 19 Aralık 2000’de ‘Tufan’ planı kapsamında düzenlenen ve adına Hayata Dönüş denen operasyonla ilgili dava halen devam ediyor. 167’si rütbeli 206 sanığın yargılandığı Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalara sadece müşteki avukatları ve bazen de sanıklar katılıyor.

12 kişinin öldürüldüğü operasyonla ilgili davanın görüldüğü salonda – gündemdeki davaların aksine – oturacak yer bulmak sorun olmuyor, kapısında adliye güvenliği beklemiyor. Çünkü ‘Hayata Dönüş’ü artık kimse hatırlamıyor. Oysa duruşmalarda ortaya çıkan bilgiler, hem tarihe ışık tutuyor hem de devlet yapısını tahlil etmek isteyenlere belgeler sunuyor.

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Ayça Söylemez’in yazısı