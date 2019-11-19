Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ayça Söylemez: Grup Yorum üyesinin annesi, ‘dinlemek yetmez, açlıklarını, adalet isteklerini duyun’ demişti

Helin Bölek, Gebze Kapalı Kadın Hapishanesi’nde. O da açlık grevinin 151’inci gününde. Neden mi açlık grevindeler?

Yasal hakları için. Örneğin, neredeyse üç-dört ayda bir polis baskınına maruz kalan, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’nin artık basılarak dağıtılmaması, enstrümanlarının kırılmaması için. Grubun iki yıldan fazla süredir tüm konserleri yasaklandı, konser yasaklarının kalkması için açlık grevindeler. Adlarının ‘terör listelerinden’ çıkarılması ve grup üyeleri üzerindeki yargı baskısının kaldırılması için açlık grevindeler.

Reklam

Aygül Bilgi son adalet nöbetinde şöyle seslendi bizlere: “Grup Yorum’u iyi biliyorsunuz, türkülerini söylüyorsunuz. Peki, adalet istedikleri için tutsak olduklarını, açlık grevinde olduklarını biliyor musunuz? Sadece türkülerini dinlemekle olmaz. Açlıklarını, adalet isteklerini duymanız lazım…”

Ayça Söylemez’in yazısı

SON HABERLER

Silivri’de çocuklara silah talimi yaptıran adam adli kontrolle serbest

Silivri’de bir çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptırdığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin iki ayrı evinde yapılan aramada dokuz tüfek ve dokuz tabanca ele geçirildi. Çocuklara silah talimi yaptığı belirlenen Feridun E., gözaltı sonrası çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kaldı.

İzmir’de kadın cinayeti: Elektroşok, pompalı tüfeğe karşı koruyamadı

İzmir’in Buca ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu ileri sürülen bir çocuk annesi Melisa Kalem’i (24) pompalı tüfekle öldürdü. Selçuk, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Kalem’in, kendisini elektroşok cihazıyla korumaya çalıştığı, ancak adamın pompalı tüfekle ateş etmesine engel olamadığı belirtiliyor. Melisa Kalem’in öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Ali Koç’tan İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde sporun her alanında işbirliği sözü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyarette, İmamoğlu’nun seçim kampanyasında söz ettiği ‘İstanbul’un üç büyük kulübüne verilen marka değeri’ konuşuldu. İmamoğlu ve Koç, sadece futbol değil, diğer spor alanlarında da işbirliği yapma mesajı verdi. İmamoğlu, Fenerbahçe’nin ardından görüştüğü Basın Konseyi üyeleriyle de, Türkiye’deki ‘basın özgürlüğü’ne ilişkin yurtdışında karşılaştığı sorularla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu: Bağdadi’nin yerini bizim yakaladığımız IŞİD’li gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 26 Ekim’de ABD operasyonuyla Suriye’nin İdlib vilayetinde, Türkiye sınırına yakın bir noktada öldürülen Bağdadi’nin yerini, daha önce yakalayıp Irak’a teslim ettikleri bir IŞİD üyesinin gösterdiğini öne sürdü. Çavuşoğlu, Rusya’nın, 22 Ekim’de varılan Soçi Mutabakatı’nın gereğini yapmadığını belirterek, ‘gerekirse Barış Pınarı Harekatı’na devam edebilecekleri’ mesajı verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...