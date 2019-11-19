Ayça Söylemez: Grup Yorum üyesinin annesi, ‘dinlemek yetmez, açlıklarını, adalet isteklerini duyun’ demişti

Helin Bölek, Gebze Kapalı Kadın Hapishanesi’nde. O da açlık grevinin 151’inci gününde. Neden mi açlık grevindeler?

Yasal hakları için. Örneğin, neredeyse üç-dört ayda bir polis baskınına maruz kalan, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’nin artık basılarak dağıtılmaması, enstrümanlarının kırılmaması için. Grubun iki yıldan fazla süredir tüm konserleri yasaklandı, konser yasaklarının kalkması için açlık grevindeler. Adlarının ‘terör listelerinden’ çıkarılması ve grup üyeleri üzerindeki yargı baskısının kaldırılması için açlık grevindeler.

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Aygül Bilgi son adalet nöbetinde şöyle seslendi bizlere: “Grup Yorum’u iyi biliyorsunuz, türkülerini söylüyorsunuz. Peki, adalet istedikleri için tutsak olduklarını, açlık grevinde olduklarını biliyor musunuz? Sadece türkülerini dinlemekle olmaz. Açlıklarını, adalet isteklerini duymanız lazım…”

Ayça Söylemez’in yazısı