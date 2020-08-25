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Yaramazlara biraz batar!

Ayça Söylemez: Ebru 33 kiloya düştü, boğazındaki yaralar yüzünden su içemiyor

Mahkum koğuşunda tutulan avukatlar Ebru Timtik 236, Aytaç Ünsal 203 gündür aç.

Penceresi açılmayan, floresan ışığı 24 saat kapatılmayan havasız odalarda, kapısındaki küçük bölmeden 24 saat jandarma ve polisin gözetlediği odalarda ölüm orucundalar.

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Ebru 33 kiloya düştü, boğazındaki yaralar yüzünden su içemiyor, konuşamıyor, hareket edemiyor. ÇHD’nin açıklamasına göre, ‘sadece dakikaları kaldı’.

Adli Tıp Kurumu doktorları da dahil onları muayene eden tüm doktorlar, hapishanede tutuklu kalamayacaklarına, hayati tehlikeleri olduğuna karar verdi.

Ayça Söylemez’in yazısı

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