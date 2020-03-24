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Yaramazlara biraz batar!

Ayça Söylemez: Cumhurbaşkanı sadece patronlar için önlem aldığını gülerek açıklıyor

Salgın başladığından beri sesi çıkmayan Meclis muhalefetinin ya da tweet atmakla yetinen sendikaların da çözüm olmayacağı ortadayken, sosyal medyadan dile getirilen asgari ve palyatif tedbirleri içeren talepler bile karşılık bulmuyor. Cumhurbaşkanı ise sadece patronlar için önlem aldığını gülerek açıklıyor.

Salgına sadece iktidar değil, muhalefet de hazırlıksız yakalandı ve kişiler arası dayanışma bir yana, örgütlerin bunu siyasi program olarak önermesi büyük bir umutsuzluk sebebi.

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Salgın, herkes için bir sınav oldu ve şu ana kadar herkes dersten kalıyor gibi görünüyor. Ancak emekçi sınıfın, sistemi tümden değiştirebilecek bir irade ortaya koymasıyla düzene girebilecek bir kaosun içindeyiz.

Ayça Söylemez’in yazısı

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