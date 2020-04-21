Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ayça Söylemez: Çocuk mahpusa ‘angarya’ kanunu

İnfaz yasasından çocuk mahpuslara ‘odasını temizleme’ mecburiyeti çıktı.

Fırtına dinince, yasa teklifindeki, hem çocuğun üstün yararına hem de insanlık onuruna aykırı başka bir maddenin daha geçtiğini fark ettim: Cezaevindeki disiplin cezalarının düzenlendiği maddeye, adli-siyasi tüm çocuk mahpuslar için yaşam alanını temizlememek suçu da eklenmişti.

Reklam

Yani, bulunduğu hücreyi ya da koğuşu temizlemeyen çocuğa, bu cezalar üst üste biriktiğinde izin erteleme, telefon hakkından men veya ailesiyle görüşememe gibi çeşitli disiplin cezaları verilmesinin yolu açıldı.

Ayça Söylemez’in yazısı

SON HABERLER

MEB’den 100’üncü yıla özel 23 Nisan Marşı

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla özel marş besteletti. Bakan Ziya Selçuk, “23 Nisan’da hep birlikte ‘Yüzyıllar yaşa 23 Nisan’ diyeceğiz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...