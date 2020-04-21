Ayça Söylemez: Çocuk mahpusa ‘angarya’ kanunu

İnfaz yasasından çocuk mahpuslara ‘odasını temizleme’ mecburiyeti çıktı.

Fırtına dinince, yasa teklifindeki, hem çocuğun üstün yararına hem de insanlık onuruna aykırı başka bir maddenin daha geçtiğini fark ettim: Cezaevindeki disiplin cezalarının düzenlendiği maddeye, adli-siyasi tüm çocuk mahpuslar için yaşam alanını temizlememek suçu da eklenmişti.

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Yani, bulunduğu hücreyi ya da koğuşu temizlemeyen çocuğa, bu cezalar üst üste biriktiğinde izin erteleme, telefon hakkından men veya ailesiyle görüşememe gibi çeşitli disiplin cezaları verilmesinin yolu açıldı.

Ayça Söylemez’in yazısı