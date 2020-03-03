Ayça Söylemez: Avrupa’da da ırkçılık korkutucu boyutlara ulaştı

Pakistan, Afganistan, Libya, Sahraaltı Afrika, Irak, Filipinler…

Sadece ülkesi başına yıkılan Suriyeliler değil, dünyanın küçük bir kısmı hariç milyonlarca insan ya savaşlardan ya da iklim krizinden mülteci oldu.

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Belki de bir insanın başına gelebilecek en zor durumu, hamasi nutuklarla küçümsemek en kolayı. Bizdeki durum malumken, Avrupa’da da ırkçılık korkutucu boyutlara ulaştı.

Peki, neden ülkelerini, evlerini, işlerini, ailelerini, okullarını ve ‘yabancı/aşağı’ görülmedikleri memleketlerini bırakıp yollara düşüyor bu insanlar?

Yoksa artık geride bırakacak bir şeyleri kalmadı mı?

Ayça Söylemez’in yazısı