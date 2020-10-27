Ayça Söylemez: Ağzını açanın kendini hapiste bulacağını bir kez daha ilan etmiş oldular

Mezopotamya Ajansı muhabirleri Cemil Uğur, Adnan Bilen ile Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala, bu haberin ardından, ‘devlet aleyhine toplumsal olayları haberleştirmek’ suçlamasıyla 9 Ekim’de tutuklandı.

Mahkeme kararında açıkça, bu haberi yazdıkları için tutuklandıkları belirtildi.

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Olup biteni saklama gereği duymamaları bir yana, tam da işlerin nasıl tıkır tıkır yürüdüğünü, ağzını açanın kendini hapiste bulacağını bir kez daha ilan etmiş oldular.

Asıl gözdağı, gazetecileri tutuklamak için uydurma sebepler bulmak değil, bu helikopter haberini yaptıkları için tutuklandıklarını duyurmaktı.

Yani, gözdağı o dört gazeteciye değil, geri kalan bizlereydi.

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Ayça Söylemez’in yazısı