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Yaramazlara biraz batar!

Aybaba’nın ‘çözüm planı’: Tekstilciye, sanayiciye, müteahhite futbolu yönettirmeyeceksin

 

Kulüpleri futbolun içinden gelen isimlerin yönetmesi gerektiğini savunan eski futbolcu ve teknik direktör Samet Aybaba, “Tekstilciye, sanayiciye, müteahhite futbolu yönettirmeyeceksin” dedi.

‘Paraları harcayıp gidiyorlar’

Fotoğraf: bjk.com.tr

Ajansspor’un haberine göre Radyospor canlı yayınına bağlanan Aybaba, kulüplerin mali yapısıyla ilgili tartışmaların çözümüne dair bir soru üzerine şunları söyledi: “Futbolu futbolun içinden gelenlere yönettireceksin kardeşim. Tekstilcilere, sanayicilere müteahhitlere futbolu yönettirmeyeceksin. Ekonomisini yönettireceksen takip edeceksin, kendi iş yerlerinde böyle hatalar yapıyorlar mı? Anadolu’da her kulübün borcu var. Bütçe ve kadro planı yok. Teknik adam tercihinde plan yok. Hiçbir şeyde plan yok. İstedikleri gibi paraları harcıyorlar sonra bırakıp gidiyorlar. Biz eskiden sadece futbola taliptik, ben bu tarz insanları gördükçe futbolun ekonomi bölümünde de futbol adamları olmalı diye düşünüyorum.”

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