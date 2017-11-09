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Ayasofya’yı kurtarmaya gelen ‘Family Guy’, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köprüsü’nü patlattı

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ABD’de FOX TV’de yayınlanan çizgi dizi ‘Family Guy’daki ekip, Ayasofya’yı kötü karakterler Deseptikonların saldırısından korumak için İstanbul’daydı. Ekip istemeden de olsa 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köprüsü’nü patlattı.

Fotoğraf: Youtube

Son bölümde Deseptikonlar, dünyanın yedi harikasını yok etmek istiyor. Kötü karakterlerin ilk hedefiyse İstanbul’daki Ayasoyfa Müzesi.

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Bölümde, ‘Büyük Kilise’yi kurtarmak için İstanbul’a gelen ‘Family Guy’ ekibi, “Dış uzaydan kilise işlerinde gaza basmak için geldik” diyen Deseptikonlarla savaşıyor.

Deseptikonlara karşı füze saldırısında başarısız olan ‘Family Guy’ karakterinin yardımına civardaki bir inşaatta kullanılan vinç koşuyor.

Bölümün son sahnelerindeyse ‘Family Guy’ karakterlerinden biri 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köprüsü üzerinde kötü karakter Deseptikona intihar saldırısı yapıyor, fakat saldırı sonucunda köprüyü de patlatıyor.

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