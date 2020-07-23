Ayasofya’ya yeni tabela: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Ayasofya’ya ‘Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ tabelası asıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’daki Yüksek Askeri Şura’nın ardından İstanbul’a gelerek Ayasofya’ya geçti.

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Ayasofya’da yaklaşık bir saat kalarak incelemelerde bulunan Erdoğan, ‘Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ yazan tabelayı açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.