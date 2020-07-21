Ayasofya’ya ‘yelken perde’; halının altında kalan mozaik keçeyle korunacak

Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya’da fresk ve mozaikler namaz sırasında bir dakikada açılıp kapanan ‘yelken perde’ sistemiyle örtülecek.

Fotoğraf: Reuters

Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya’nın müze statüsü kazandıran 1934 tarihli kararı iptal etmesinden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapının cami olarak kullanılmasına karar vermişti.

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Bu aşamadan sonra en çok merak edilen konulardan biri namaz kılınırken fresklere ne olacağı sorusuydu. Öneriler arasında perde ya da ışık sistemiyle namaz sırasında kapatılması seçenekleri öne çıkmıştı. Nihayetinde perdede karar kılınmıştı.

Işıktan vazgeçildi

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre fresk ve mozaiklerin namaz sırasında sinema sektöründe kullanılan perde sistemine benzer ‘yelken perde’ sistemiyle kapatılması kararlaştırıldı.

Yetkililerin, sistem kurulurken yapıya bir çivi bile çakılmayacağını belirttiği ifade edildi.

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İlk etapta giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos (doğu kilisesinde Meryem Ana) ile 7.5 metrelik Gabriel (Cebrail) mozaikleri için kullanılacak elektronik raylı sistem perde bir dakikada açılıp bir dakikada kapanacak.

İlk aşamada düşünülen ışık teknolojisinden ise eserlere zarar vereceği görüşü nedeniyle vazgeçildiği belirtiliyor.

Halının altında kalacak

Müezzin mahfilinin önündeki bin yıllık ‘Omphalion’ (eski Yunancada göbek deliği/merkez) döşeme mozaiği ise cami için yere serilecek halının altında kalacak. Ancak mozaiğin zarar görmemesi için halının altına önce iki kat keçe konulacak.

Müze döneminden kalan restorasyon için kurulmuş iskele de perdeyle kapatılacak ve üzerinde hat sanatından örnekler sergilenecek.