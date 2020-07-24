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Yaramazlara biraz batar!

Ayasofya’ya alınmayınca sabah namazını güvenlik noktalarında kıldılar

Ayasofya’ya sabah namazı için gelen vatandaşlar, bölgeye alınmayınca namazı güvenlik noktalarında kıldı.

Fotoğraf: AA

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya’da hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelenler alana alınmadı. 

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Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.

Bu arada, yetkililer vatandaşların alana 11 güvenlik noktasından saat 10.00’dan itibaren alınacaklarını bildirdi.

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