Ayasofya’nın tabelası söküldü

Müze statüsü iptal edilerek ibadete açılan Ayasofya’da, ilk namazın kılınacağı tarih olarak belirlenen 24 Temmuz öncesinde hazırlıklar sürüyor. Bugün, müze tabelası söküldü; İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş inceleme yaptı.

Fotoğraf: DHA

Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya’ya müze statüsü kazandıran 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını geçen cuma günü oy birliğiyle iptal etmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yapının Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilip cami olarak kullanılacağına ilişkin kararı imzalamıştı.

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Bu sabah, girişteki Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müze tabelası, restorasyon çalışmaları kapsamında söküldü. Tabelanın yeri boş kalırken, emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri sürüyor. 24 Temmuz tarihinden önce içeriye kimse alınmıyor.

Tarihi yapıda inceleme yapan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş şunları söyledi: “Burada Ayasofya tedbirleri ve 15 Temmuz ile alakalı etkinlikler için buraya geldik. Ayasofya’da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için geziyoruz. İnşallah 24 Temmuz’da açılış ile alakalı tedbirlerimiz yerinde denetleyip göreceğiz ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız inşallah.”