Ayasofya’nın kedisi Gli hayatını kaybetti

Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

Üzücü haber Gli’nin adında açılan 113 bin takipçili Instagram hesabından duyuruldu. “Dünya’nın kalbi Ayasofya’da dünyaya geldim. Dünyanın kalbine sevgiyle gelen milyonlarca insanla tanışıp sevgi ışığına ayna olduğum bu hayata az önce veda ettim” ifadelerinin kullanıldığı paylaşımın Türkçe ve İngilizce binlerce yorum yazıldı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından 4 Eylül tarihinden beri Levent’teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Gli’nin yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitiridiğini duyurdu.

Gli, Ayasofya müzeyken ziyarete gelen turistlerle dünya çapında ünlenmiş, 2009 yılında Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde eski ABD başkanı Barack Obama’nın Ayasofya ziyaretinde sırasında başkanla ‘tanışmıştı’.