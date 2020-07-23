Ayasofya’nın ibadete açılması anısına özel para basıldı

Ayasofya’nın ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı.

Fotoğraf: Twitter

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni basılan paraların görsellerini Twitter’dan paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: “Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz.”

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AA’nın haberine göre Ayasofya’nın ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine ‘Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretim yapılacak ve yarın tarihi itibariyle piyasaya sürülecek.

5 bin gümüş, 10 bin bronz

Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı.

Gümüş hatıra paralar 185 liraya, bronz hatıra paralar 55 liraya sertifikalarıyla birlikte Beşiktaş ilçesindeki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü binasından ve internet üzerinden kurumun mağazasından satın alınabilecek.

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