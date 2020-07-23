Ayasofya’daki mozaikleri kapatacak perde sistemi görüntülendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ayasofya’nın yeni halini inceledi. Bu esnada 86 yıl sonra bugünkü cuma namazıyla ibadete açılacak kutsal mekanda, namaz sırasında mozaik ve freskleri kapatacak perde sistemi de görüntülendi.

Fotoğraflar: Hürriyet

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden sonra en çok merak edilen konulardan biri namaz kılınırken mozaik ve fresklere ne olacağı sorusuydu. Öneriler arasında bunların perde ya da ışık sistemiyle namaz sırasında kapatılması seçenekleri öne çıkmıştı. Nihayetinde ‘yelken perde’ sisteminde karar kılınmıştı.

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Merak edilen perde sistemi, dün akşam Erdoğan’ın, Ayasofya’daki son hazırlıkları incelediği sırada çekilen fotoğraflara yansıdı.