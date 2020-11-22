Ayasofya’da restorasyon iskelesi kaldırıldı, ‘Serafim Melekleri’ figürü göründü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır Galatasaray Lisesi önünde, gözaltında kaybedilen yakınlarının bulunması için oturma eylemi yapan Cumartesi anneleri-insanları ve onlara destek veren 46 kişi hakkında üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılık, oturma eylemine destek veren milletvekilleri ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasını ise ayırdı.