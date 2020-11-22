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Yaramazlara biraz batar!

Ayasofya’da restorasyon iskelesi kaldırıldı, ‘Serafim Melekleri’ figürü göründü

İstanbul’daki Ayasofya Camisi’nde yedi yıldır bulunan iskelenin restorasyonun tamamlanmasının ardından ‘Serafim Melekleri’ figürü görünür oldu.

Fotoğraf: DHA

Müzeden camiye çevrilmesinin ardından geçen temmuzda ilk namazla ibadete açılan Ayasofya’da yedi yıldır bulunan iskelenin sökümüne kısa bir süre önce başlanmıştı.

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1993’te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan, iskele İstanbul’un 2010 yılında ‘kültür başkenti’ olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı.

Ancak dev iskele, 2013’te iç duvarların onarımı için yeniden kurulmuştu. 2013’ten bu yana varlığını sürdüren iskele bugün tamamen sökülerek kaldırıldı.

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