Ayasofya’da namaz sırasında freskler kapatılacak; turistlere güzergah çizilecek

Cami olarak ibadete açılan Ayasofya’da namaz kılınacak bölümlerde zemine ışık sistemi konulacak. Kilise olarak inşa edilen yapıdaki mozaik ve freksler ışığın yansıtılmasıyla namaz sırasında kapalı tutulacak.

Fotoğraf: DHA

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın müze statüsü kazandıran 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını dün oy birliğiyle iptal etmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yapının cami olarak kullanılmasına karar vermişti.

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Ayasofya’da 24 Temmuz günü cuma namazı kılınacak.

Perde de kullanılabilir

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Gamze Karakış’ın haberine göre Ayasofya’nın restorasyon çalışmalarını yapan arkeologlar, cumhurbaşkanlığına önerilerini bir raporla iletti. Cumhurbaşkanlığı da bu öneriler doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hazırlık yapılmasını istedi.

Öneriler arasında mozaik ve fresklerin namaz sırasında kapatılmasıyla ilgili iki seçenek öne çıktı.

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İlk seçeneğe göre caminin namaz kılınacak bölümlerinde zemine ışık sistemi konulacak. Işık mozaik ve frekslere yansıtılacak, namaz sırasında ise kapalı tutulacak.

Mozaik ve fresklerin, ibadet saatlerinde bir perde mekanizmasıyla kapatılması da gündemde.

Bahsedilen işlemelerde Hz. İsa ve Hz. Meryem tasvirlerinin yanında Bizans hükümdarları Komnenosların tasvirleri yer alıyor. Ayasofya içinde Apsis Mozaiği, kubbe melek tasvirleri, Deisis Kompozisyonu ve Komnenoslar Mozaiği bulunuyor.

Hem ibadet hem turizm

Fotoğraf: Reuters

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl yüz binlerce ziyaretçinin gezdiği Ayasofya’nın bu özelliğini yitirmemesi için de çalışma yapılıyor.

Bu aşamada Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali ve Sacre Coeur Kilisesi örnek gösterildi. İki kutsal mekanın da ibadete açık olduğu, aynı zamanda turistlerin de gezdiği belirtildi.

Benzer uygulama için Ayasofya’nın ibadete açılacak bölümüne halı serilecek. Turistlerin halıya basmaması için özel koridor oluşturulacak. Ayrıca turistlerin Ayasofya’yı ziyaretlerinde bir gezi güzergahının oluşturulması da gündemde.

‘Ayasofya Müzesi’nin Twitter sayfası da kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın muze.gov.tr sitesinde de ismi Ayasofya-i Kebir Camii (Büyük Ayasofya Camii) olarak değiştirildi.