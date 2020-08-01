Ayasofya’da namaz kılan Akşener: Burayı özgürleştiren Atatürk’e dua ettik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ayasofya Camii’ni ziyaret etti. Akşener, Atatürk’e dua ettiklerinin altını çizdi.

Fotoğraf: AA

24 Temmuz’daki ilk namazda, koruma ekibindeki bir poliste corona virüsüne rastlanması nedeniyle karantinada olduğu için bulunamayan Akşener, eşi Tuncer Akşener, oğlu Fatih Akşener ve yeğeni Banu Gürer ile gittiği camide namaz kıldı.

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Yaklaşık yarım saat içeride kalan Akşener, mescid namazı kıldıklarını belirterek şöyle devam etti: “Allah kabul etsin inşallah. Anadolu’nun kapılarını açan Alparslan Han’a, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’a, İstanbul’u, Ayasofya’yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik. Allah’ım kabul eder inşallah.”

Basın mensuplarının bayramını tebrik eden Akşener, caminin açılışına katılamamasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Karantina sebebiyle. 15 Temmuz programına katılacaktım. Hepimizden test istendi. O arada bir arkadaşımızda çıktı. 15 gün Ankara’da evden ayrılamadım. Bugüne nasipmiş. Biz sadece ailecek geldik. Yeğenim, oğlum, eşim burada. Kıldık namazlarımızı Allah kabul etsin.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Temmuz’daki ilk cuma hutbesinde, “Vakfedenin şartını çğneyen lanete uğrar” ifadelerini kullanmış, bu sözleriyle Atatürk’e lanet okuduğu gerekçesiyle başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener olmak üzere siyasetçi, sivil toplum kuruluşarı ve yurttaşların tepkisini çekmişti.

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Erbaş, Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan’ın konuyla ilgili sorusuna, “Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil. Geçen geçmiştir” demişti. Kılıçdaroğlu, geçen salı günkü grup toplantısında, lanet kelimesinin bir din adamına yakışmadığını vurgulayarak,”‘Ölenin arkasından dua okunur’ demiş… Ee okusaydın o zaman. Haddinizi aştığınızı bileceksiniz” demişti.