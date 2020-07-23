Ayasofya’da kadınlar için iki, erkekler için üç alan belirlendi

24 Temmuz’da kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi, sabaha kadar açık olacak.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hazırlıklara ilişkin Ayasofya Camisi’nin avlusunda basın mensuplarına açıklama yaptı.

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Ayasofya’da namaz kılınacak alanlara girişler yarın sabah saat 10.00’dan itibaren başlayacak.

Salgın nedeniyle Ayasofya ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri belirlendi.

Yerlikaya, “Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi’nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak” dedi.

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Ayasofya Camisi’ne alınacak misafirlerin davetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapıldığına vurgu yapan vali, cami içi ve çevresinde vatandaşlar için namaz kılma yerlerinin belirlendiğini kaydetti.

Beş alan belirlendi

Fotoğraf: AA

Yerlikaya, şöyle konuştu:

“Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Bu alanlar erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi. Namaz kılınacak alanlara üç ana istikametten gelinecek. Bunlar Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı. Namaz alanlarına girişler 11 ayrı kontrol noktasında polislerimizce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerimizin yanlarında el ve sırt çantaları getirmemelerini istirham ediyoruz.”

Alanda hazırlık çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yerlikaya, Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri nedeniyle namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesinin bu akşam saat 20.00’da başlayacağını ve sabah saatlerine kadar çalışmanın tamamlanacağını söyledi.

Yerlikaya, sağlık müdürlüğünce gerekli bütün tedbirlerin alındığına, giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacağına dikkat çekti. Yerlikaya, bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, biri helikopter ambulans olmak üzere toplam 101 ambulansın görev alacağını ifade etti.

Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ayasofya Camisi’nin yeniden ibadete açılışı sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıklayan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayasofya Camisi’nin açılışı nedeniyle, Tarihi Yarımada da dün de açıkladığımız gibi Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa caddesinden, Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü, 23 Temmuz yani bugün saat 20.00’dan itibaren trafiğe kapatılacaktır.

Bu kapsamda Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak.

Bu alanda var olan araçların Tarihi Yarımada’dan çıkışına da saat 24.00’e kadar izin verilecek.

Avrasya Tüneli açık olacak deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında perşembe günü yani bugün saat 20.00’dan, pazartesi sabah saat 06.00’ya kadar sefer yapılmayacaktır.

İl dışından otobüsle gelen misafirlerimiz için Yenikapı Etkinlik Alanı park yeri olarak tahsis edilmiştir.

Otobüslerden inen misafirlerimiz, İETT’nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı’ya kadar, ücretsiz taşınacak ve buradan, namaz kılınacak alanlara kadar yaklaşık 200 metrelik mesafeye, yürüyerek ulaşacaklardır.

Müftülüğümüzün görevlileri namaz kılınacak alanlarda vatandaşlarımıza devamlı yardımcı olacaklardır.

Hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Böylelikle Ayasofya Camisi ve namaz kılınacak alanlara ulaşım daha kolay olacak.

Ayrıca, basın mensuplarımız için Fatih Belediyesi Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edilmiştir.”

Değişiklikler sosyal medyada

Yerlikaya, Ayasofya Camisi’nin açılışı nedeniyle belirlenen ulaşım güzergahları ve sağlık noktalarını gösteren detaylı bilgilerin valiliğin sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını kaydetti.