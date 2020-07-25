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Yaramazlara biraz batar!

Ayasofya’da ilk sabah namazı

Müzeden camiye çevrilerek yeniden ibadete açılan Ayasofya’da ilk sabah namazı kılındı.

Fotoğraflar: AA

Danıştay’ın Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından dünkü cuma namazıyla ibadete açılan camide bugün sabah namazına çok sayıda kişi katıldı.

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İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’nın kıldırdığı namaza, vali Ali Yerlikaya da katıldı.

Böylece camide 86 yıl sonra ilk defa sabah namazı kılınmış oldu.

Namaz için camiye gidenler sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmeli için yönlendirildi. Cami, 24 saat ibadete açık olacak.

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Ayasofya 24 saat ibadete açık

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