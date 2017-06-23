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Ayasofya’da ezana ‘provokasyon’ diyen Yunanistan’a yanıt: Dini özgürlük karneleri ortada


 

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Kadir Gecesi’nde tarihi Ayasofya Müzesi’nden sabah ezanı okunmasını ‘provokasyon’ diye nitelemesine yanıt verdi: “Dini özgürlükler konusunda Yunanistan’ın karnesi ortadadır.”

Fotoğraf: Reuters

Ayasofya’da düzenlenen program TRT Diyanet’ten canlı yayınlanmıştı. Yunanistan duruma ‘provokasyon’ diye tepki göstermişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamasını kınıyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk halkının kutsal ramazan ayını ve Kadir Gecesini kutlamak yerine Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim ve ezan okunmasını çarpıtmak yoluna gitmiştir. Temel insan hakları arasında bulunan dini özgürlükler konusunda Yunanistan’ın karnesi ortadadır” dendi.

Yunan makamlarının ülkedeki Müslüman Türk topluluğu dini özgürlükler konusunda gittikçe artan baskıya maruz bıraktığı ve müftüler hakkında davalar açtığı kaydedilen açıklamada, ibadete açık bir caminin bulunmadığı Selanik’te Müslümanların bayramda namaz kılma taleplerinin bu yıl da olumsuz karşılandığı belirtildi.

Açıklama şöyle sona erdi: “Bu nedenle, başkentinde henüz ibadete açık bir cami de bulunmayan Yunanistan’ın açıklamasında belirttiği dinler arası diyalogdan ne anladığı, soru işaretine sebep olmaktadır. Bu çerçevede, Yunanistan’ı çağdaş, bütün dinlere saygılı ve demokratik bir ülke olmaya davet ediyoruz.” 

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