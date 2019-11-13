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Yaramazlara biraz batar!

Ayasofya’da çıplak poz veren Belçikalı mankene soruşturma

Ayasofya Müzesi’nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren ve Kapadokya’da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında ‘Hayasızca haraketlerde bulunmak’ ve ‘Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ suçlarından savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.

Geçen yıl Türkiye’ye gelen Belçikalı manken Marisa Papen hakkında bazı vatandaşlar Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ile Boğaz’da çektirdiği çıplak fotoğrafları nedeniyle savcılığa şikayette bulunmuştu.

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Soruşturmada, Marisa Papen’in kimlik bilgilerinin tespiti istendi.

Kimlik bilgilerinin tespitinin ardından Papen’in ifadesinin alınması için işlemler başlatılacağı, gerekirse hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği öğrenildi.  

Kudüs ve Mısır’daki pozları nedeniyle tutuklanmıştı

Kudüs’te ve Mısır’da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanmasının ardından para cezasıyla serbest kalan Papen, 2018’de Türkiye’ye gelerek Ayasofya’da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş, Kapadokya’da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı.

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