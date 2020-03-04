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Yaramazlara biraz batar!

Ayasofya’da çıplak poz veren Belçikalı manken hakkında yakalama kararı

Ayasofya Müzesi’nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak, Kapadokya’da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Türkiye’ye 2018 yılında gelen Belçikalı manken hakkında bazı vatandaşlar Ayasofya, Kapadokya, Eminönü’nde çektirdiği çıplak fotoğrafları nedeniyle savcılığa şikayette bulunmuştu.

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Savcılık ‘hayasızca haraketlerde bulunmak’ ve ‘devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ suçlarından manken hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Belçikalı mankenin ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı. 

Kudüs ve Mısır’daki pozları nedeniyle tutuklanmıştı

Papen, Kudüs ve Mısır’da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanmış ve para cezasıyla serbest bırakılmıştı.

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Ayasofya’da çıplak poz veren Belçikalı mankene soruşturma

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