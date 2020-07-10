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Yaramazlara biraz batar!

Ayasofya kararı: Karamollaoğlu takdirle karşıladı, Bahçeli ‘tarihi gün’ dedi

Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ibadete açıldığına dair kararı açıklamasının ardından siyasilerden mesajlar gecikmedi.

Fotoğraf: Reuters

TBMM Başkanı Mustafa Şentop şu değerlendirmede bulundu: “Bu kararla, uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştir.”

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‘Fatih Sultan Mehmet’in vasiyeti’

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kararı desteklediğini belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ayasofya’nın, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum. Bu, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış bir karardır.”

Meclis’te, kararı okuyan Meclis Başkan Vekili Celal Adan, “Hayırlı olsun, şükürler olsun” dedi. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı” ifadelerini kullandı.

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‘Tarihi bir gün’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “MHP, Danıştayın kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir” dedi.

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