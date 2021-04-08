Ayasofya imamı Boynukalın da ‘affını istedi’

Ayasofya Camisi’nin imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı.
Boynukalın, Merkez Bankası başkanının görevden alınması ve İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması gibi konularda Twitter üzerinden görüş bildiriyordu.
Son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin’le polemiğe giren Boynukalın, iktidar tarafından ‘uyarılmıştı.’
AA’nın haberinde, geçici görevlendirmeyle Ayasofya’ya imam olarak atanan Prof. Dr. Boynukalın’ın görevden ayrılma talebinde bulunduğu, buna olumlu yanıt verildiği kaydedildi.
Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde akademik çalışmalarına devam edecek.
Boynukalın, yine Twitter hesabından şu yazılı açıklamayı yayınladı: