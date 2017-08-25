‘Ayasofya gündemimizde yok’ diyen Kurtulmuş, ‘fetih hakkı’nı saklı tuttu 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, tarihi Ayasofya Müzesi’nin ibadet açılmasının hükümetin gündeminde olmadığını söyledi.

‘Fatih Sultan Mehmet’in fetih hakkı var’

DHA’nın haberine göre restorasyon çalışmalarının sürdüğü müzeyi ziyaret eden Kurtulmuş, Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Gündemimizde yok. Ama sonuçta Ayasofya Fatih Sultan Mehmet’in fethinin bir sonucu olarak ibadethane haline getirilmiş. Daha sonra bir bakanlar kurulu kararıyla müze haline dönüştürülmüştür. Şu anda gündemimizde yok ancak Fatih Sultan Mehmet’in fetih hakkı olduğunu ifade etmek isterim.”

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Kadir Gecesi’nde ezan okutulmuştu

Ayasofya, İstanbul’un fethinden neredeyse bin yıl önce Bizans İmparatoru I. Jüstinyen döneminde 537 yılında inşa edilmişti.

Diyanet’in eski başkanı Mehmet Görmez, 1935 yılında müzeye dönüştürülen tarihin en eski kiliselerinden Ayasofya için “Kilise değildir. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet’in hatta bütün Müslümanların ortak bir mabedidir” demişti.

UNESCO’nun Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya Müzesi’nden son olarak Kadir Gecesi’nde sabah ezanı okutulmuştu.