Ayasofya açılışına katılıp ‘corona’ çıkan vekil: Virüsün orada bulaştığı doğru değil

Ayasofya’nın 86 yıl sonra ibadete açılması dolayısıyla 24 Temmuz’da kılınan cuma namazına katılan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin ‘corona’ testi pozitif çıktı.

Fotoğraf: AA/DHA

Ayasofya’daki namaza yaklaşık 350 bin kişinin katıldığı açıklanmış, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, çok sayıda kişinin maske takmadığı görülmüştü.

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Şanverdi, virüsün Ayasofya’da bulaştığının ve mekanda maske ve sosyal mesafe gibi kurallara riayet edilmediği haberlerinin asılsız olduğunu öne sürdü.

Yakın çevresindeki herkesin testinin negatif çıktığını belirten AKP’li vekilin yazılı açıklaması şöyle:

“Pazartesi akşamı kırgınlık hissetmem üzerine hastaneye başvurduğumda doktorumuz soğuk algınlığına bağlı kırgınlık olabileceğini ifade etmekle birlikte tedbiren Covid-19 PCR testi uyguladı. Testim pozitif çıkmış olup virüsün ağır semptomları oluşmadan Hatay Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarımızın kontrolünde gerekli tedbirler alınarak izole ve tedavi süreci başlatıldı.

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Rabbime şükürler olsun ki virüsün sağlığımı olumsuz anlamda etkileyecek ağır semptomlarını hissetmiyorum.

Ayrıca şunu özellikle ifade etmek isterim ki, virüsün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde bulaştığı, orada maske ve sosyal mesafe gibi kurallara riayet edilmediği haberleri asılsızdır.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin içerisine alınan herkes Covid-19 testine tabi tutulmuş ve testi negatif olanlar içeri alınmıştır. Tedbirlerin uygulanması hususunda hassasiyet en üst seviyede tutulmuştur. Günün manevi atmosferini, sevinç ve mutluluğunu değerli hemşehrilerimizle paylaşmak için yayınladığımız video çekilmeye başlamadan önce sosyal mesafe dahil tüm tedbirler alınmış ardından çekim yapılmıştır.

Tekraren ifade etmek isterim ki sağlık durumumda endişe edilecek bir husus yoktur. Yakın çevremde bulunan herkesin testleri negatif çıkmıştır. Allah’ın izni ve sizlerin dualarıyla en yakın zamanda bu hastalığı atlatıp ülkemize, Hatay’ımıza ve değerli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edececeğiz.

Kamuoyuna önemle duyurulur.”