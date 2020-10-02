Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ayakkabılarının içine 2 kilo hurda altın saklamış: Sınırda yakalandı

Kilis’te, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçmeye çalışan bir kişinin ayakkabısının içinde 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye girmek üzere Öncüpınar Sınır Kapısı Ön Güvenlik Noktası’na aracıyla gelen bir kişiden, şüphe üzerine ayakkabılarını çıkarmasını istedi.

Reklam

Ayakkabıları kontrol eden ekipler, şeffaf poşetler içerisinde hurda altın ele geçirdi.

Şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

SON HABERLER

Pınar Gültekin cinayetinde bir kişi daha tutuklandı

Muğla’da öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cinayetine ilişkin soruşturmada, daha önce tutuklanan Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da ‘delil karartmak’ suçundan tutuklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...