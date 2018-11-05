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Yaramazlara biraz batar!

Ayakkabıcılarda konkordatoya devam: Ricardo Colli de mahkemeye başvurdu

Ayakkabı sektöründe konkordato ilan eden firmalara 1965’ten bu yana Ricardo Colli markasıyla üretim yapan Eser Ayakkabıcılık ve bağlı iki şirketi de eklendi.

Fotoğraf: Instagram

Hotiç, Yeşil Kundura, Beta ve Sabo peş peşe konkordato ilan etmişti.

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İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, Eser Ayakkabıcılık İthalat İhracat Sanayi ve Tic. AŞ, Eser Ayakkabı Pazarlama İthalat İhracat ve Mümessillik AŞ ve Eserkent İnşaat Yapı Turizm ve Otelcilik Limited Şti. için konkordato talep edildi.

Mahkeme, şirketin talebini kabul edip üç aylık geçici mühlet verdi.

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İtalya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere onlarca ülkeye kendi tescilli markası Ricardo Colli olarak ihracat yapan şirket, sektörün önemli oyuncularından biri.

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